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Валентина Летяк, редактор ленты

Переправили за границу минимум 100 уклонистов. В Киеве разоблачили масштабную преступную схему

У Києві викрили схему для ухилянтів
Фото: ГБР

Сотрудники девяти военкоматов Киева и области, руководитель ВКК Макаровского района Киевщины и их сообщники из других областей организовали масштабную схему уклонения мужчин от мобилизации.

Главным в ней был бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, вышедший на пенсию, однако сохранивший необходимые связи.

По данным следователей ГБР, по его указанию вносились недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за якобы непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

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Большинство документов оформлялись через один из районных ТЦК Киевской области, однако к схеме привлекались работники еще не менее семи киевских районных военкоматов и одного на Закарпатье. То есть фигуранты помогали уклонистам во многих регионах Украины.

Одна часть преступной группировки отвечала за так называемый рекрутинг клиентов, а другая – за незаконное оформление документов, ради конспирации они между собой не пересекались.

Следователи установили, что предварительно по этой схеме за границу могло уехать не менее 100 уклонистов. Полностью задокументировано 40 фактов получения денег. Стоимость “услуги” составляла от $6 тыс. до $10 тыс.

Их “клиентами” были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями.

В ходе обысков в ТЦК и дома у фигурантов изъяли документацию и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

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В настоящее время работники ГБР устанавливают точное количество уклонистов, оплативших “услуги”.

Организатору схемы и шести лицам из его окружения сообщено о подозрениях по разным частям ст. 255 УКУ (создание преступной организации, руководство такой организацией и ее структурной частью, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения) и ст. 332 (устранение препятствий в переправке лиц через государственную границу путем внесения недостоверных сведений в военно-учетные документы и использование заведомо подложного официального документа – справки ВЛК).

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Источник: ГБР
військкомат, Военное положение, ГБР, Київ, Киевская область, Корупция, мобілізація, СБУ, ТЦК, Хабарництво
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