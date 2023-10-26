Дом в Буковеле и дача в Яремче: военком Ровенской области не задекларировал 46 млн грн

Руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) объявлено еще одно подозрение. Он не задекларировал недвижимость и землю стоимостью более 46,6 млн грн.

В июле этого года военком участвовал в избиении подчиненного солдата, который планировал доложить о его нарушениях во время службы.

Следователи ГБР установили, что он имеет в собственности дом площадью 280 кв. м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса Буковель. А на соседнем участке военком строил отель в формате роскошного коттеджного городка площадью почти 500 кв. м.

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Кроме того, чиновник часто отдыхал на даче площадью 316 кв. м неподалеку Яремче с домашним бильярдом и прудом, в котором разводил элитные виды рыбы.

Все это имущество оформлено на его тетю-пенсионерку и постороннее доверенное лицо.

А в Ивано-Франковске нашли три квартиры общей площадью почти 200 кв.м и два гаража, принадлежащих военкому. По одному из адресов изъяли квадрокоптер, который используется ВСУ на передовой. Его происхождение проверяют.

В ГБР говорят, что телефонные разговоры и переписки подозреваемого подтверждают его причастность ко всей недвижимости. Именно он договаривался о строительстве, покупке объектов и оформлении бумаг на подставных лиц.

Разница между стоимостью найденного имущества и официальными заработками чиновника превышает 46,6 млн грн.

Ему сообщено о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 60 500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УКУ).

В деле об избиении солдата он подозревается в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УКУ).

Военком отстранен от служебных обязанностей, сейчас находится под стражей без права внесения залога. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Источник : ГБР

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