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Валентина Летяк, редактор ленты

СБУ и ГБР проводят обыски у сообщников нардепа, причастного к схеме для уклонистов

СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів

Сотрудники СБУ и ГБР 1 ноября проводят следственные действия у сообщников народного депутата, причастного к организации незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Он использовал подконтрольную общественную организацию Медиаоборона, чтобы через нее вносить уклонистов в систему Шлях как волонтеров.

Таким образом ему удалось переправить в Молдову родного брата своей гражданской жены.

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Сам “родственник” позже рассказал, что ничего не знает об этой ОО, а в Кишинев должен был прибыть по указанию народного депутата и ждать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто политика из автостоянки международного аэропорта в Вену (столица Австрии).

Часть документов, необходимых для незаконной переправки через границу, нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у близкого родственника.

СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
Фото: СБУ
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
Фото: СБУ
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
Фото: ДБР
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів

В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), правоохранители проводят семь одновременных обысков в помещении общественной организации, ее руководителя и учредителей, в местах их жительства, а также других лиц, принимавших участие в схеме переправки уклонистов за границу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Фамилии СБУ и ГБР не называют, однако, вероятно, речь идет о внефракционном народном депутате Александре Дубинском, который во время войны выехал за границу якобы для сопровождения отца на лечение.

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Источник: СБУ, ГБР
ГБР, за кордон, мобілізація, Народный депутат, Обыски, Александр Дубинский, СБУ
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