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Илья Нежигай, редактор ленты

Во время тревоги в Херсоне раздались взрывы

вибух
Фото: Getty Images

В Херсоне во время воздушной тревоги в очередной раз за день прозвучали взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано движение ударных БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской.

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Впоследствии сообщалось о движении беспилотников противника с Николаевщины на Кировоградщину.

Сейчас ни власти области, ни представители власти города не комментировали информацию о взрывах в Херсоне.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Російська агресія, Херсон
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