Во время тревоги в Херсоне раздались взрывы
В Херсоне во время воздушной тревоги в очередной раз за день прозвучали взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано движение ударных БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской.
Впоследствии сообщалось о движении беспилотников противника с Николаевщины на Кировоградщину.
Сейчас ни власти области, ни представители власти города не комментировали информацию о взрывах в Херсоне.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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