Чемпионат мира по футболу 2026 подарил болельщикам немало ярких матчей, сенсаций и напряженную борьбу до последних минут. Одной из главных интриг турнира стало выступление сборной Аргентины.

Команда Лионеля Скалони снова показала высокий уровень игры и дошла до финала, поэтому многие болельщики верили, что аргентинцы смогут защитить титул и во второй раз подряд стать чемпионами мира. Однако в решающем матче сильнее оказалась Испания.

В финале, состоявшемся 19 июля на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в США, Фурия Роха одолела Аргентину со счетом 1:0 во время экстра тайма. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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Для Аргентины это поражение означало, что команда не смогла повторить свой триумф в 2022 году и во второй раз подряд выиграть мундиаль.

Сколько раз Аргентина выигрывала ЧМ по футболу и яркие моменты победных матчей, узнавайте в материале на Фактах ICTV.

Сколько раз Аргентина выигрывала чемпионат мира

Несмотря на поражение в финале ЧМ-2026, сборная Аргентины остается одной из самых успешных команд в истории мирового футбола.

Если ответить коротко на вопрос, сколько раз Аргентина выигрывала чемпионат мира по футболу, то таких побед было три.

Сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина: список побед

Свой первый титул аргентинцы завоевали в 1978 году, когда домашний мундиаль завершился их победой над Нидерландами.

Второй Кубок мира команда завоевала в 1986 году в Мексике. Именно тот турнир навсегда вошел в историю благодаря легендарному Диего Марадоне, ставшему главной звездой чемпионата.

В третий раз сборная Аргентины выиграла чемпионат мира уже в 2022 году в Катаре, прервав 36-летнее ожидание нового титула.

Как Аргентина выиграла чемпионат мира 2022 года

Финал мундиаля в Катаре 2022 года считается одним из самых зрелищных в истории футбола.

В первом тайме финала ЧМ-2022 аргентинцы уверенно повели 2:0, однако в конце основного времени Франция сумела сравнять счет. В овертайме команды снова обменялись голами, а судьбу трофея определила серия пенальти.

В послематчевой футбольной лотерее точнее были именно аргентинцы, победившие Францию ​​и третий раз в своей истории стали чемпионами мира.

В этом году несмотря на поражение от Испании в решающем матче ЧМ-2026, команда снова дошла до финала и подтвердила свой статус одного из главных фаворитов мирового футбола.

Следующий шанс вернуть Кубок мира аргентинцы получат уже на чемпионате мира 2030 года, который пройдет сразу в шести странах. Он станет юбилейным, ведь именно тогда футбольный мундиаль отметит 100-летие с момента проведения первого турнира.

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