Сколько раз Аргентина выигрывала чемпионат мира по футболу: победы “альбиселесте”
- Сборная Аргентины уже много десятилетий остается одной из самых успешных команд в истории мирового футбола и неоднократно сражалась за главный трофей планеты.
- Путь сборной Аргентины на чемпионатах мира охватывает несколько поколений легендарных футболистов и немало знаковых матчей, вошедших в историю футбола.
Чемпионат мира по футболу 2026 подарил болельщикам немало ярких матчей, сенсаций и напряженную борьбу до последних минут. Одной из главных интриг турнира стало выступление сборной Аргентины.
Команда Лионеля Скалони снова показала высокий уровень игры и дошла до финала, поэтому многие болельщики верили, что аргентинцы смогут защитить титул и во второй раз подряд стать чемпионами мира. Однако в решающем матче сильнее оказалась Испания.
В финале, состоявшемся 19 июля на стадионе Мэт-Лайф Стедиум в США, Фурия Роха одолела Аргентину со счетом 1:0 во время экстра тайма. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Для Аргентины это поражение означало, что команда не смогла повторить свой триумф в 2022 году и во второй раз подряд выиграть мундиаль.
Сколько раз Аргентина выигрывала ЧМ по футболу и яркие моменты победных матчей, узнавайте в материале на Фактах ICTV.
Сколько раз Аргентина выигрывала чемпионат мира
Несмотря на поражение в финале ЧМ-2026, сборная Аргентины остается одной из самых успешных команд в истории мирового футбола.
Если ответить коротко на вопрос, сколько раз Аргентина выигрывала чемпионат мира по футболу, то таких побед было три.
Сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина: список побед
Свой первый титул аргентинцы завоевали в 1978 году, когда домашний мундиаль завершился их победой над Нидерландами.
Второй Кубок мира команда завоевала в 1986 году в Мексике. Именно тот турнир навсегда вошел в историю благодаря легендарному Диего Марадоне, ставшему главной звездой чемпионата.
В третий раз сборная Аргентины выиграла чемпионат мира уже в 2022 году в Катаре, прервав 36-летнее ожидание нового титула.
Как Аргентина выиграла чемпионат мира 2022 года
Финал мундиаля в Катаре 2022 года считается одним из самых зрелищных в истории футбола.
В первом тайме финала ЧМ-2022 аргентинцы уверенно повели 2:0, однако в конце основного времени Франция сумела сравнять счет. В овертайме команды снова обменялись голами, а судьбу трофея определила серия пенальти.
В послематчевой футбольной лотерее точнее были именно аргентинцы, победившие Францию и третий раз в своей истории стали чемпионами мира.
В этом году несмотря на поражение от Испании в решающем матче ЧМ-2026, команда снова дошла до финала и подтвердила свой статус одного из главных фаворитов мирового футбола.
Следующий шанс вернуть Кубок мира аргентинцы получат уже на чемпионате мира 2030 года, который пройдет сразу в шести странах. Он станет юбилейным, ведь именно тогда футбольный мундиаль отметит 100-летие с момента проведения первого турнира.