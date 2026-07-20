Президент Владимир Зеленский провел ряд разговоров с командирами Вооруженных сил Украины.

Глава государства провел повторные встречи с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генштаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким.

Встречи Зеленского с командирами ВСУ

С Горбатюком Зеленский обсуждал “стратегию защиты Украины и детали взаимодействия с партнерами”.

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— Ускоряем реализацию договоренностей о поставках. Содержательная встреча с Владимиром Горбатюком, — написал президент.

Относительно разговора с Драпатым Зеленский отметил, что “много вещей успели обсудить”, “важно, чтобы опыт всех составляющих Сил обороны Украины применялся слаженно”.

— Встреча с Андреем Билецким. Как всегда, обстоятельным был доклад по ситуации на направлении. Ценю и общий взгляд на перспективы Украины на фронте, и стратегию действий, — рассказал президент.

Глава государства также встретился с командиром Хартии Игорем Оболенским. Они обсудили “ключевые вопросы, которые требуют дополнительных решений”.

— Конечно, технологичность наших Сил обороны и безопасности Украины, максимально широкое применение дронов всех типов — это ключевой приоритет, — отметил Зеленский.

Президент заслушал доклад командующего ДШВ Олега Апостола, по итогам которого подчеркнул, что “ДШВ ВСУ обеспечивают для Украины необходимые результаты”.

Кроме того, глава государства провел разговор с Денисом Прокопенко.

— Спасибо за неизменно хорошо подготовленную работу и внимание к деталям. Важно, чтобы все коррективы нашей стратегии защиты Украины были четко просчитаны, проверены. Работаем и для того, чтобы были следующие обмены пленными, — сказал президент.

Встречи Зеленского с военными происходят на фоне конфликта главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Увольнение Федорова спровоцировало массовые акции протеста.

Некоторые СМИ написали о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского при условии, что президент найдет кандидата, который сможет обеспечить непрерывность управления войском.

Генштаб ВСУ сегодня опроверг эту информацию.

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