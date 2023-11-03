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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під час тривоги у Херсоні пролунали вибухи

вибух
Фото: Getty Images

У Херсоні під час повітряної тривоги вчергове за день пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За даними Повітряних сил ЗСУ, був зафіксований рух ударних БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської.

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Згодом повідомлялось про рух безпілотників противника з Миколаївщини на Кіровоградщину.

Наразі ані влада області, ані представники влади міста не коментували інформацію про вибухи в Херсоні.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, Херсон
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