Российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Одессе. В результате атаки погибли три человека, есть раненые, вспыхнул пожар и повреждена газовая магистраль.

Об этом сообщили председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер и начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу: что известно

Сергей Лысак сообщил, что враг атаковал Одессу около 16:45 20 июля.

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– Предварительно, есть попадания по объектам инфраструктуры. Все соответствующие службы работают на местах. Выясняем детали… На данный момент, к сожалению, уже известно о трех погибших в результате вражеской атаки на город. Соболезнования родным и близким, – рассказал он.

Начальник ГВА подчеркнул, что спасательно-поисковая операция продолжается.

В то же время Олег Кипер отметил, что атака РФ на Одессу была направлена на гражданское предприятие. Он подтвердил число погибших и уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести.

– Двое пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, состояние другого пострадавшего – средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, – отметил Кипер.

Позже на официальном сайте города опубликовали заявление о том, что 21 июля в Одессе объявлен днем ​​траура для памяти погибших в результате сегодняшней российской атаки на Одесщину.

– На зданиях будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий, говорится в сообщении.

Напомним, утром 20 июля вражеские ракеты поразили жилую инфраструктуру в Одесской области.

Фото: Олег Кіпер

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