Атака на Одессу: враг ударил по предприятию, есть погибшие, повреждена газовая магистраль
Российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Одессе. В результате атаки погибли три человека, есть раненые, вспыхнул пожар и повреждена газовая магистраль.
Об этом сообщили председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер и начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу: что известно
Сергей Лысак сообщил, что враг атаковал Одессу около 16:45 20 июля.
– Предварительно, есть попадания по объектам инфраструктуры. Все соответствующие службы работают на местах. Выясняем детали… На данный момент, к сожалению, уже известно о трех погибших в результате вражеской атаки на город. Соболезнования родным и близким, – рассказал он.
Начальник ГВА подчеркнул, что спасательно-поисковая операция продолжается.
В то же время Олег Кипер отметил, что атака РФ на Одессу была направлена на гражданское предприятие. Он подтвердил число погибших и уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести.
– Двое пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, состояние другого пострадавшего – средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, – отметил Кипер.
Позже на официальном сайте города опубликовали заявление о том, что 21 июля в Одессе объявлен днем траура для памяти погибших в результате сегодняшней российской атаки на Одесщину.
– На зданиях будет приспущен государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий, говорится в сообщении.
Напомним, утром 20 июля вражеские ракеты поразили жилую инфраструктуру в Одесской области.
Фото: Олег Кіпер