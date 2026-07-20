Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай заявила о проявлениях расизма в ее адрес. Неприятная ситуация произошла на польской границе.

Из-за опоздания поезда Киев — Перемышль Рамина едва не опоздала на самолет в командировку, однако не только это испортило ей настроение перед поездкой. Об этом Эсхакзай рассказала в своем Instagram.

Рамина столкнулась с расизмом и агрессией на польской границе: что известно

По словам Рамины, поезд прибыл в Перемышль с опозданием почти на два часа. До вылета самолета оставалось очень мало времени, поэтому журналистка была вынуждена просить людей в очереди пропустить ее вперед. Большинство пассажиров, в частности мамы с детьми, отнеслись к ситуации с пониманием и пропускали ее вперед.

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Однако нашлись и те, кто отреагировал агрессивно. Группа девушек пыталась физически задержать блогершу, а другая женщина отказалась пропустить Рамину, хотя ее собственный рейс был через 5 часов.

— Я прекрасно понимаю, что мне никто ничего не должен. Но я должна хотя бы спросить. Сзади слышны крики тех же девушек с призывами не пропускать меня. И тут ко мне подходят женщины с детьми и говорят, чтобы я проходила с ними, — поделилась журналистка.

Самым большим шоком для Рамины стали ксенофобские выкрики в очереди, которые раздались ей в спину после того, как ее поддержали мамы с детьми.

— А потом я слышу за спиной: “Цыганское отродье”. У нее это в крови… переться… Дальше все как в тумане. То ли из-за сегодняшнего обстрела, то ли из-за детской травмы, но меня просто раз*бало. Я начала плакать, — призналась Рамина.

Она добавила, что из-за расистских оскорблений на мгновение опустила руки и даже не смогла за себя постоять:

— Я как будто на мгновение оказалась за пределами своего “пузыря”, где украинец для украинца — друг, а не соперник в “Голодных играх” при пересечении границы пешком, — рассказала Рамина

Несмотря на эмоциональное потрясение, история закончилась хорошо благодаря неравнодушным людям. Рамина искренне поблагодарила всех, кто проявил человечность, и подтвердила, что на свой самолет она все-таки успела.

Ситуация, в которую попала журналистка, является очередным доказательством того, что проявления расизма по-прежнему присутствуют в публичном пространстве.

Так, недавно под раздачу сенатора Парагвая попал футболист Килиан Мбаппе во время ЧМ-2026. Селеста Амарилья опубликовала ряд унизительных постов в адрес спортсмена.

Фото: Рамина Эсхакзай

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