На Полтавщине прогремели взрывы: громко в районе Миргорода

В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, работает противовоздушная оборона.

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В Воздушных силах ВСУ предупредили, что воздушная тревога в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.

Там сообщили, что существует угроза применения авиационного вооружения.

Впоследствии военные добавили, что ракета летит именно в направлении Миргорода.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 619-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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