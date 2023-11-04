На Полтавщине прогремели взрывы: громко в районе Миргорода
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, работает противовоздушная оборона.
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что воздушная тревога в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.
Там сообщили, что существует угроза применения авиационного вооружения.
Впоследствии военные добавили, что ракета летит именно в направлении Миргорода.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 619-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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