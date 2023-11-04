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Ілля Нежигай, редактор стрічки

На Полтавщині пролунали вибухи: гучно в районі Миргорода

ППО, ракета, ракети

У Миргороді Полтавської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона.

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У Повітряних силах ЗСУ попередили, що повітряна тривога в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.

Там повідомили, що існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Згодом військові додали, що ракета летить саме в напрямку Миргорода.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 619-й день.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Миргород, Полтавська область
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