На Полтавщині пролунали вибухи: гучно в районі Миргорода
У Миргороді Полтавської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона.
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що повітряна тривога в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.
Там повідомили, що існує загроза застосування авіаційного озброєння.
Згодом військові додали, що ракета летить саме в напрямку Миргорода.
Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 619-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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