У пріоритеті ворога – портова інфраструктура: Гуменюк про нічну атаку на Одесу
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила, що під час нічної атаки по Одесі у пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, розташована неподалік від історичного центру міста.
– Вночі була атака з використанням різноманітної зброї. Ворог застосував балістику Іскандер-М по Одесі та Онікс, який опинився в історичній частині міста. Розуміємо, що в пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, яка дуже близько від історичного центру міста, внесеного до спадщини ЮНЕСКО. Саме тому ракета влучила не в порт, а неподалік, в один із кварталів, – сказала вона.
Гуменюк також розповіла, що внаслідок атаки в Одесі було пошкоджено Національний художній музей, житлові будинки, є постраждалі серед мирного населення.
Вона додала, що фактично одночасно, протягом півтори години, ворог дуже потужно атакував Одесу кількома групами Shahed (Шахед).
– Є влучання в припортову інфраструктуру – це складські приміщення, спеціальна автонавантажувальна техніка, автівки зі збіжжям. Проте 15 дронів Силам протиповітряної оборони вдалося знищити, – зазначила речниця ОК Південь.
Атака на Одесу
Уночі 5 листопада російські військові атакували Одесу та область різними типами ракет і ударними дронами Shahed.
Ударні дрони Shahed-131/136 російські терористи спрямували на припортову інфраструктуру Одеси. Сили протиповітряної оборони знищили 15 безпілотників.
Як розповіли у військовій адміністрації, внаслідок нічної атаки восьмеро людей зазнали поранень.
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