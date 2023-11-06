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В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей

В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей

В ночь на 6 ноября российские оккупанты “поздравили” Одесский национальный художественный музей ракетой, которая попала рядом.

Об этом сообщил Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации.

В здании повреждены стены, выбиты некоторые окна и стекла. Сейчас проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, именно 6 ноября одесскому музею исполняется 124 года.

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Обновлено в 11:39. Олег Кипер сообщил, что большую часть коллекции музея заранее спрятали. Другая часть экспонатов находится в хранилище. А полотна и картины нынешних выставок во время удара не пострадали.

В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей
В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей

Об атаке также сообщила заместитель директора Одесского национального художественного музея Александра Ковальчук. По ее словам, разные были поздравления музея, но на такое не рассчитывали, хотя и готовились.

Одеський музей

Фото: Одеська ОВА

Вечером в Одесской области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут одесситы услышали взрывы. Впоследствии прозвучали повторные.

По данным Сил обороны Юга, ночью на Одесскую область летела плотная ракетно-дроновая мешанина. Цель – сама Одесса и припортовая инфраструктура.

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Фото: Одесская ОВА, Евгений Репенько, Факты

Война в Украине, Музей, Одесса, Ракетные удары России
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