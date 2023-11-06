В результате ракетной атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей

В ночь на 6 ноября российские оккупанты “поздравили” Одесский национальный художественный музей ракетой, которая попала рядом.

Об этом сообщил Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации.

В здании повреждены стены, выбиты некоторые окна и стекла. Сейчас проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, именно 6 ноября одесскому музею исполняется 124 года.

Сейчас смотрят

Обновлено в 11:39. Олег Кипер сообщил, что большую часть коллекции музея заранее спрятали. Другая часть экспонатов находится в хранилище. А полотна и картины нынешних выставок во время удара не пострадали.

Об атаке также сообщила заместитель директора Одесского национального художественного музея Александра Ковальчук. По ее словам, разные были поздравления музея, но на такое не рассчитывали, хотя и готовились.

Вечером в Одесской области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут одесситы услышали взрывы. Впоследствии прозвучали повторные.

По данным Сил обороны Юга, ночью на Одесскую область летела плотная ракетно-дроновая мешанина. Цель – сама Одесса и припортовая инфраструктура.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 621-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Одесская ОВА, Евгений Репенько, Факты

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.