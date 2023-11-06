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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей

Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей

У ніч на 6 листопада російські окупанти “привітали” Одеський національний художній музей ракетою, що влучила поруч.

Про це повідомив Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі вікна та шибки. Зараз проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження об’єкта в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До речі, саме 6 листопада одеському музею виповнюється 124 роки.

Зараз дивляться

Оновлено о 11:39. Олег Кіпер повідомив, що більшість колекції музею заздалегідь заховали. Інша частина експонатів перебуває у сховищі. А полотна та картини нинішніх виставок під час удару не постраждали.

Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей
Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей

Про атаку також повідомила заступниця директора Одеського національного художнього музею Олександра Ковальчук. За її словами, різні були привітання музею, але на таке не розраховували, хоч і готувалися.

Одеський музей

Фото: Одеська ОВА

Увечері на Одещині оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин одесити почули вибухи. Згодом пролунали повторні.

За даними Сил оборони Півдня, вночі на Одещину була скерована щільна ракетно-дронова мішана атака. Ціль – сама Одеса та припортова інфраструктура.

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Фото: Одеська ОВА, Євген Репенько, Факти

Війна в Україні, Музей, Одеса, Ракетні удари Росії
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