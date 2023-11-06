Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей

У ніч на 6 листопада російські окупанти “привітали” Одеський національний художній музей ракетою, що влучила поруч.

Про це повідомив Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі вікна та шибки. Зараз проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження об’єкта в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До речі, саме 6 листопада одеському музею виповнюється 124 роки.

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Оновлено о 11:39. Олег Кіпер повідомив, що більшість колекції музею заздалегідь заховали. Інша частина експонатів перебуває у сховищі. А полотна та картини нинішніх виставок під час удару не постраждали.

Про атаку також повідомила заступниця директора Одеського національного художнього музею Олександра Ковальчук. За її словами, різні були привітання музею, але на таке не розраховували, хоч і готувалися.

Увечері на Одещині оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин одесити почули вибухи. Згодом пролунали повторні.

За даними Сил оборони Півдня, вночі на Одещину була скерована щільна ракетно-дронова мішана атака. Ціль – сама Одеса та припортова інфраструктура.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Одеська ОВА, Євген Репенько, Факти

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