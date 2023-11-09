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В Херсоне от обстрела погиб мужчина, еще четверо получили ранения

В Херсоне от обстрела погиб мужчина, еще четверо получили ранения

Российские оккупанты с временно оккупированного левого берега нанесли удар по Корабельному району Херсона. К сожалению, есть жертвы и раненые.

По словам главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, в результате обстрела пострадал мужчина. Его, с осколочным переломом левой голени, госпитализировали. Погиб 72-летний мужчина — он во время обстрела находился на балконе.

В Херсонской областной военной администрации сообщили, что ранения получили еще трое мужчин: у 21-летнего парня и 64-летнего мужчины травмы средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

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В результате удара по образовательному учреждению ранен 39-летний волонтер — он сейчас в больнице.

Кроме того, около 09:00 российская армия обстреляла Белозерскую громаду. На улице в это время находилась 50-летняя женщина — она получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в областной прокуратуре.

Обстрел Херсона 9 ноября 2023 года — что известно об обстреле Херсона

Херсонська обласна прокуратура

Под процессуальным руководством Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: Херсонская ОВА

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Война в Украине, Новости Херсона, Херсон
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