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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні від обстрілу загинув чоловік, ще четверо зазнали поранень

У Херсоні від обстрілу загинув чоловік, ще четверо зазнали поранень

Російські окупанти з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Корабельному району Херсона. На жаль, є жертви та поранені.

За словами голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Його, з осколковим переломом лівої гомілки, госпіталізували. Загинув 72-річний чоловік – він під час обстрілу перебував на балконі.

В Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що поранень зазнали ще троє чоловіків: у 21-річного хлопця та 64-річного чоловіка травми середнього ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу.

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Внаслідок удару по освітньому закладу поранено 39-річного волонтера – він зараз у лікарні.

Крім того, близько 09:00 російська армія обстріляла Білозерську громаду. На вулиці у цей час перебувала 50-річна жінка – вона дістала травми, несумісні з життям, повідомили в обласній прокуратурі.

Обстріл Херсону 9 листопада 2023 року – що відомо про обстріл Херсону

Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Херсонська ОВА

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Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон
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