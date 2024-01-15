Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
18-летнего жителя Белоцерковского района Киевской области подозревают в том, что он нанес смертельный удар своей двухмесячной дочери, потому что не мог успокоить младенца.
Речь идет о ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть ребенка), по которой грозит от семи до десяти лет, сообщает Киевская областная прокуратура.
Трагедия произошла в одном из сел Белоцерковского района. Юный отец остался дома со своей дочерью. Девочка капризничала, это его очень раздражало. Чтобы “успокоить” младенца, он подошел к коляске и ударил ребенка по голове. После этого девочка перестала подавать признаки жизни.
Он пытался переложить вину за смерть дочери на медиков, которые накануне лечили ее от воспаления легких.
Однако судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть малыша наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: Київська обласна прокуратура