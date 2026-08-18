Лидер Китая Си Цзиньпин в сентябре планирует посетить США и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с графиком китайского лидера.

Визит Си Цзиньпина в США: что известно

По данным Politico, Си Цзиньпин должен прибыть в США поздно вечером 23 сентября. На следующий день, 24 сентября, запланирована его встреча с Дональдом Трампом в Белом доме.

Сейчас смотрят

Ожидается, что это будет единственный полный день встреч китайского лидера в Вашингтоне, а уже 25 сентября он покинет США.

В Белом доме подтвердили Politico, что Си Цзиньпин должен посетить Вашингтон 24 сентября. При этом там не стали комментировать другие возможные мероприятия с участием китайского лидера.

Си Цзиньпин пропустит Генеральную Ассамблею ООН

Визит Си Цзиньпина придется на неделю проведения Генеральной Ассамблеи ООН. Общие дебаты в Нью-Йорке начнутся 22 сентября, но китайский лидер, по информации издания, туда не поедет.

Ранее, по данным СМИ, в дипломатических кругах Вашингтона предполагали, что Си может использовать поездку в США и для выступления в ООН. В частности, ожидалось, что Пекин может представить своё видение мирного международного развития на фоне войны США против Ирана.

Один из дипломатов ЕС отметил Politico, что после объявления даты встречи с Трампом 24 сентября появились предположения, что ее могли выбрать именно с расчётом на параллельное участие Си в Генеральной Ассамблее.

Однако дипломаты в Нью-Йорке обратили внимание, что Китай не направил туда передовую группу, которая обычно готовит подобные визиты.

Последний раз Си Цзиньпин приезжал в Нью-Йорк для выступления на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году, когда организация отмечала 70-летие.

Еще в начале июля Дональд Трамп заявил, что ожидает приезда Си Цзиньпина в США примерно 24 сентября. Тогда американский президент впервые публично назвал возможную конкретную дату визита китайского лидера.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что подготовка к сентябрьскому визиту идет по графику, несмотря на новое обострение в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Для Трампа и Си запланированная встреча станет второй в этом году после майского визита американского президента в Пекин.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.