В Броварах Киевской области утром 18 августа в результате российской дроновой атаки был поврежден распределительный центр сети магазинов EVA.

Об этом сообщила компания EVA в Facebook.

Взрывы в Броварах 18 августа: что известно

По данным компании, утром в результате российской атаки произошло попадание в распределительный центр в Броварах, который обслуживает магазины EVA и интернет-магазин eva.ua.

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После попадания на территории объекта вспыхнул пожар. Сейчас идет тушение, после чего компания планирует оценить масштабы нанесённого ущерба.

По предварительным данным, повреждены склад интернет-магазина и склад, с которого товары поставляются в обычные магазины сети.

Из-за последствий атаки часть товаров может временно отсутствовать в отдельных магазинах EVA. Также возможны задержки с выполнением некоторых интернет-заказов.

По имеющейся на данный момент информации, в результате удара люди не пострадали.

Атака на Броварской район 18 августа: что известно

Ранее Киевская областная военная администрация сообщила о повреждении гражданской инфраструктуры в Броварском районе в результате российской атаки.

В частности, были повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом. Информации о пострадавших не поступало.

Из-за длительной воздушной тревоги и повышенной опасности Укрзализныця также вносила оперативные изменения в движение пригородных поездов в Киевской области. Ряд рейсов следовал с задержками.

Фото: Сеть магазинов EVA

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