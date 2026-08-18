Взрывы в Броварах: российский дрон попал в распределительный центр EVA
В Броварах Киевской области утром 18 августа в результате российской дроновой атаки был поврежден распределительный центр сети магазинов EVA.
Об этом сообщила компания EVA в Facebook.
Взрывы в Броварах 18 августа: что известно
По данным компании, утром в результате российской атаки произошло попадание в распределительный центр в Броварах, который обслуживает магазины EVA и интернет-магазин eva.ua.
После попадания на территории объекта вспыхнул пожар. Сейчас идет тушение, после чего компания планирует оценить масштабы нанесённого ущерба.
По предварительным данным, повреждены склад интернет-магазина и склад, с которого товары поставляются в обычные магазины сети.
Из-за последствий атаки часть товаров может временно отсутствовать в отдельных магазинах EVA. Также возможны задержки с выполнением некоторых интернет-заказов.
По имеющейся на данный момент информации, в результате удара люди не пострадали.
Атака на Броварской район 18 августа: что известно
Ранее Киевская областная военная администрация сообщила о повреждении гражданской инфраструктуры в Броварском районе в результате российской атаки.
В частности, были повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом. Информации о пострадавших не поступало.
Из-за длительной воздушной тревоги и повышенной опасности Укрзализныця также вносила оперативные изменения в движение пригородных поездов в Киевской области. Ряд рейсов следовал с задержками.
Фото: Сеть магазинов EVA