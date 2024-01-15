Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Пожежу в київському ТРЦ спричинив 7-річний хлопчик – поліція
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки

Немовля
Фото: Pixabay

18-річного мешканця Білоцерківського району Київської області підозрюють у тому, що він завдав смертельного удару своїй двомісячній доньці, оскільки не міг заспокоїти немовля.

Йдеться про ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть дитини), за якою загрожує від семи до десяти років, повідомляє Київська обласна прокуратура.

Трагедія сталася в одному з сіл Білоцерківського району. Юний батько залишився вдома зі своєю донькою. Дівчинка вередувала, це його дуже дратувало. Щоб “заспокоїти” немовля, він підійшов до візочка та вдарив дитину по голові. Після цього дівчинка перестала подавати ознаки життя.

Зараз дивляться

Він намагався перекласти провину за смерть доньки на медиків, які напередодні лікували її від запалення легень.

Проте судово-медична експертиза підтвердила, що смерть малюка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також
На Полтавщині мати викинула власну дитину на смітник: немовля знайшов перехожий
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки

Джерело: Київська обласна прокуратура

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Біла Церква, Вбивство, Київська область, Немовля
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що відомо про ракети Х-101, якими Росія обстрілює Україну
Ракета Х-101
Вибухи пролунали у Києві та області: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Блокпости у Києві: чи був наказ перевіряти чоловіків і вручати повістки
Блокпости у Києві
Ставка була на Кинджали, інші засоби мали розрядити ППО: експерт про удар РФ 2 січня
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Скільки коштувала РФ ракетна атака по Україні 2 січня – оцінка Forbes
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь