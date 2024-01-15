Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки

18-річного мешканця Білоцерківського району Київської області підозрюють у тому, що він завдав смертельного удару своїй двомісячній доньці, оскільки не міг заспокоїти немовля.

Йдеться про ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть дитини), за якою загрожує від семи до десяти років, повідомляє Київська обласна прокуратура.

Трагедія сталася в одному з сіл Білоцерківського району. Юний батько залишився вдома зі своєю донькою. Дівчинка вередувала, це його дуже дратувало. Щоб “заспокоїти” немовля, він підійшов до візочка та вдарив дитину по голові. Після цього дівчинка перестала подавати ознаки життя.

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Він намагався перекласти провину за смерть доньки на медиків, які напередодні лікували її від запалення легень.

Проте судово-медична експертиза підтвердила, що смерть малюка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: Київська обласна прокуратура

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