Серия взрывов в Харькове: объявлена воздушная тревога

В Харькове прогремела серия мощных взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги.

Взрывы в Харькове 27 января 2024

О взрывах в Харькове сообщил городской глава Игорь Терехов. В областной военной администрации призывают жителей находиться в укрытиях.

— Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны, — отметил мэр Харькова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 703-е сутки.

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