Юлия Захарченко, редактор ленты
Серия взрывов в Харькове: объявлена воздушная тревога
В Харькове прогремела серия мощных взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги.
Взрывы в Харькове 27 января 2024
О взрывах в Харькове сообщил городской глава Игорь Терехов. В областной военной администрации призывают жителей находиться в укрытиях.
— Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны, — отметил мэр Харькова.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 703-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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