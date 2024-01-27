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Юлия Захарченко, редактор ленты

Серия взрывов в Харькове: объявлена воздушная тревога

Вибух, атака дронів, ракетна атака
Фото: Факти ICTV

В Харькове прогремела серия мощных взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги.

Взрывы в Харькове 27 января 2024

О взрывах в Харькове сообщил городской глава Игорь Терехов. В областной военной администрации призывают жителей находиться в укрытиях.

— Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны, — отметил мэр Харькова.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 703-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Игорь Терехов, Война в Украине, Взрыв, ракетний удар, Харьков, Харьковская область
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