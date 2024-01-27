Серія вибухів у Харкові: оголошено повітряну тривогу

У Харкові прогриміла серія потужних вибухів після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Вибухи в Харкові 27 січня 2024

Про вибухи в Харкові повідомив міський глава Ігор Терехов. В обласній військовій адміністрації закликають жителів перебувати в укриттях.

– Харків чує вибухи. Будьте обережні, – зазначив мер Харькова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

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