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Марта Бондаренко, редактор ленты

Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший

Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший
Взрывы в Николаеве: повреждены 20 жилых домов, есть погибший

На рассвете, 7 февраля, российский враг атаковал Николаев дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, в результате попаданий повреждено около 20 жилых домов. Также произошло возгорание на участке подземного газопровода. Прилетело и по территории инфраструктурного объекта — там повреждено техническое сооружение, возник масштабный пожар.

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Как сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области, вражеские ракеты прилетели в частный жилой сектор. Один мужчина 1953 года рождения пострадал, его доставили в больницу. Однако от полученных травм он умер.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 714-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Взрыв, Николаев, Ракетные удары России, Шахеди
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