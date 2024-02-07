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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий

Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий
Вибухи у Миколаєві: пошкоджено 20 житлових будинків, є загиблий

На світанку, 7 лютого, російський ворог атакував Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 та ракетами повітряного базування.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків. Також сталося займання на ділянці підземного газопроводу. Прилетіло і по території інфраструктурного об’єкту – там пошкоджено технічну споруду, виникла масштабна пожежа.

Зараз дивляться

Як повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області, ворожі ракети прилетіли у приватний житловий сектор. Один чоловік 1953 року народження постраждав, його доправили до лікарні. Проте від отриманих травм він помер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС
Вибух, Миколаїв, Ракетні удари Росії, Шахеди
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