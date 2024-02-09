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Обстрел Коропова под Змиевом дронами Шахед 9 февраля: горели отель, ресторан, машины

Обстріл Коропового під Змієвом 9 лютого 2023
Фото: Факти ICTV

После полуночи 9 февраля российские войска обстреляли дронами Shahed-136/131 село Коропово, что под Змиевом на Харьковщине.

Обновлено в 09:00. Уточненные данные в утренней сводке сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Коропово под Змиевом: атака дронами 9 февраля

Коропово под Змиевом атаковали дронами около 00:15 9 февраля.

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По селу было нанесено не менее семи ударов.

Огнем охватило здание отеля, летнюю площадку ресторана и три легковых автомобиля.

47-летнему пострадавшему охраннику оказали медицинскую помощь на месте.

Другими ударами повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса и столовая.

Коропове Зміївської громади на карті

Коропово Змиевской общины на карте

Что известно об атаке дронами сегодня

В ночь на 9 февраля российские войска атаковали Украину 16 дронами Шахед.

Запускали захватчики БпЛА из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму, и Курской области РФ.

Подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей уничтожили 10 беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 716-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Shahed, атака дронами, Война в Украине, Дрони, Харьковская область
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