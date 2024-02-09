Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстрел Коропова под Змиевом дронами Шахед 9 февраля: горели отель, ресторан, машины
После полуночи 9 февраля российские войска обстреляли дронами Shahed-136/131 село Коропово, что под Змиевом на Харьковщине.
Обновлено в 09:00. Уточненные данные в утренней сводке сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Коропово под Змиевом: атака дронами 9 февраля
Коропово под Змиевом атаковали дронами около 00:15 9 февраля.
По селу было нанесено не менее семи ударов.
Огнем охватило здание отеля, летнюю площадку ресторана и три легковых автомобиля.
47-летнему пострадавшему охраннику оказали медицинскую помощь на месте.
Другими ударами повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса и столовая.
Что известно об атаке дронами сегодня
В ночь на 9 февраля российские войска атаковали Украину 16 дронами Шахед.
Запускали захватчики БпЛА из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму, и Курской области РФ.
Подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей уничтожили 10 беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 716-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов