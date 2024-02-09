Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Коропового під Змієвом дронами Шахед 9 лютого: горіли готель, ресторан, машини
Після опівночі 9 лютого російські війська обстріляли дронами Shahed-136/131 село Коропове, що під Змієвом на Харківщині.
Оновлено о 09:00. Уточнені дані в ранковому зведенні повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Коропове під Змієвом: атака дронами 9 лютого
Коропове під Змієвом атакували дронами близько 00:15 9 лютого.
По селу було завдано щонайменше сім ударів.
Вогнем охопило будівлю готелю, літній майданчик ресторану та три легкових автомобілі.
47-річному постраждалому охоронцю надали медичну допомогу на місці.
Іншими ударами пошкоджено приватні житлові будинки, триповерхову будівлю відпочинкового комплексу та їдальню.
Що відомо про атаку дронами сьогодні
Уночі проти 9 лютого російські війська атакували Україну 16 дронами Шахед.
Запускали загарбники БпЛА з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму, та Курської області РФ.
Підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей знищили 10 безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов