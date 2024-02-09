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Обстріл Коропового під Змієвом дронами Шахед 9 лютого: горіли готель, ресторан, машини

Обстріл Коропового під Змієвом 9 лютого 2023
Фото: Факти ICTV

Після опівночі 9 лютого російські війська обстріляли дронами Shahed-136/131 село Коропове, що під Змієвом на Харківщині.

Оновлено о 09:00. Уточнені дані в ранковому зведенні повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Коропове під Змієвом: атака дронами 9 лютого

Коропове під Змієвом атакували дронами близько 00:15 9 лютого.

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По селу було завдано щонайменше сім ударів.

Вогнем охопило будівлю готелю, літній майданчик ресторану та три легкових автомобілі.

47-річному постраждалому охоронцю надали медичну допомогу на місці.

Іншими ударами пошкоджено приватні житлові будинки, триповерхову будівлю відпочинкового комплексу та їдальню.

Коропове Зміївської громади на карті

Коропове Зміївської громади на карті

Що відомо про атаку дронами сьогодні

Уночі проти 9 лютого російські війська атакували Україну 16 дронами Шахед.

Запускали загарбники БпЛА з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму, та Курської області РФ.

Підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей знищили 10 безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Shahed, атака дронами, Війна в Україні, Дрони, Харківська область
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