Обстріл Коропового під Змієвом дронами Шахед 9 лютого: горіли готель, ресторан, машини

Після опівночі 9 лютого російські війська обстріляли дронами Shahed-136/131 село Коропове, що під Змієвом на Харківщині.

Оновлено о 09:00. Уточнені дані в ранковому зведенні повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Коропове під Змієвом: атака дронами 9 лютого

Коропове під Змієвом атакували дронами близько 00:15 9 лютого.

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По селу було завдано щонайменше сім ударів.

Вогнем охопило будівлю готелю, літній майданчик ресторану та три легкових автомобілі.

47-річному постраждалому охоронцю надали медичну допомогу на місці.

Іншими ударами пошкоджено приватні житлові будинки, триповерхову будівлю відпочинкового комплексу та їдальню.

Що відомо про атаку дронами сьогодні

Уночі проти 9 лютого російські війська атакували Україну 16 дронами Шахед.

Запускали загарбники БпЛА з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму, та Курської області РФ.

Підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей знищили 10 безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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