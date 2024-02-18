В Полтаве громко: сообщается о взрывах и угрозе БпЛА

В Полтаве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Суспільного.

— В Полтавском районе прогремел взрыв, — сообщили изданию местные жители.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеские беспилотники приближаются к Полтаве с северо-запада области.

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Пока ни власти Полтавской области, ни власти областного центра, не комментировали информацию о взрывах.

Посмотрите на интерактивную карту воздушных тревог на Фактах ICTV, чтобы узнать, стоит ли в вашем регионе пройти в укрытие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 725-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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