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У Полтаві гучно: повідомляється про вибухи та загрозу БпЛА

вибух
Фото: Getty Images

У Полтаві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.

– У Полтавському районі пролунав вибух, – повідомили виданню місцеві жителі.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворожі безпілотники наближаються до Полтави із північного-заходу області.

Зараз дивляться

Наразі ані влада Полтавської області, ані влада обласного центру, не коментували інформацію про вибухи.

Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти йти до укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Полтава
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