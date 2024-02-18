У Полтаві гучно: повідомляється про вибухи та загрозу БпЛА

У Полтаві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.

– У Полтавському районі пролунав вибух, – повідомили виданню місцеві жителі.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворожі безпілотники наближаються до Полтави із північного-заходу області.

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Наразі ані влада Полтавської області, ані влада обласного центру, не коментували інформацію про вибухи.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-й день.

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