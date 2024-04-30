Взрывы в Харькове раздаются утром 30 апреля. Пока известно об одном, а не двух погибших, и девятерых раненых, уточнили власти.

Взрывы в Харькове сегодня: последствия

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов после взрывов в Харькове сообщил, что РФ нанесла удары по Холодногорскому и Киевскому районам города КАБами.

По его словам, есть попадания по гражданской инфраструктуре, зафиксированы удары возле парковой зоны.

Информация постоянно обновляється. По уточненным данным, погибший — один, еще девять ранены, сказал мэр Игорь Терехов.

— Утром было попадание двух ракет по центральной части Харькова — это Киевский район. Попадание было в гаражный кооператив — более 50 гаражей и авто разбито. Второе попадание было по Холодногорскому району. Есть один погибший, 9 человек получили ранения различной степени тяжести, — рассказал он в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, ни один объект, в который попал враг, не является военным.

Удар по Харькову 30 апреля: что известно о пострадавших

Во время удара по Харькову в результате осколочного ранения погиб 24-летний гражданский мужчина, который работал на предприятии.

Среди девяти раненых в больницы госпитализированы три женщины в возрасте 28, 38, 40 лет и один 42-летний мужчина. У всех — взрывные травмы.

Еще пятерым пострадавшим помощь оказана на месте, у большинства из них — острая реакция на стресс.

Взрывы в Харькове 30 апреля: ГСЧС показала фото и видео

В ГСЧС уточнили, что РФ утром нанесла удар по Харькову именно управляемыми авиабомбами.

В частности, две авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в Киевском и Холодногорском районах города, в результате этого один человек погиб, есть пострадавшие.

— В Киевском районе мощный взрыв повредил админздания и более 40 частных гаражей — в трех возник пожар, загорелись три легковых автомобиля, повреждены еще шесть. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, — рассказывают в ГСЧС.

А в Холодногорском районе, по данным спасателей, есть разрушения в двух гражданских зданиях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 797-е сутки.

