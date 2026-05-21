Суд принял решение о взятии под стражу пятерых подозреваемых по делу о коррупционном прикрытии сети так называемых порноофисов с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Дело о прикрытии порноофисов: что известно

По ходатайству прокуратуры суд определил меры пресечения пятерым участникам коррупционной схемы, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых порноофисов.

— По данным следствия, должностные лица полиции и связанные с ними лица могли получать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, в которых незаконно создавали и распространяли контент порнографического характера, — говорится в сообщении.

Всем пятерым подозреваемым суд назначил меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области определен залог в размере 7 млн грн, его заместителю — 5 млн грн залога, первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области — 5 млн грн залога.

Заместителю начальника ГУНП в Житомирской области установлен залог в размере 1 млн 164 тыс. грн, водителю заместителя Министра внутренних дел Украины — 8 млн грн залога.

Во время обысков в рамках этого уголовного производства правоохранители изъяли элитные автомобили, наличные денежные средства и другое имущество.

Общая сумма изъятых средств составляет 22,6 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к коррупционному прикрытию незаконной деятельности.

