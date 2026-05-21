Верховный лидер Моджтаба Хаменеи издал директиву о том, что запасы урана страны, обогащенного до уровня, почти пригодного для изготовления ядерного оружия, не должны вывозиться за границу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Иране.

Иран отказался вывозить обогащенный уран

Это усиливает позицию Тегерана по одному из главных требований США на мирных переговорах.

Приказ аятоллы может еще больше разочаровать президента США Дональда Трампа и осложнить переговоры по завершению американо-израильской войны против Ирана.

В четверг Трамп заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану сохранить запасы высокообогащенного урана.

— Мы его получим. Он нам не нужен, мы его не хотим. Наверное, после получения мы его уничтожим, но мы не позволим им его иметь, — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Израильские чиновники сообщили Reuters, что Трамп заверил Израиль: иранские запасы высокообогащенного урана, необходимого для изготовления ядерного оружия, будут вывезены из Ирана. Любое мирное соглашение должно содержать соответствующее положение.

Израиль, Соединенные Штаты и другие западные государства давно обвиняют Иран в стремлении получить ядерное оружие, указывая, что Тегеран обогатил уран до 60%.

Этот уровень значительно превышает уровень, необходимый для гражданских нужд, и приближается к 90%, необходимым для оружия. Иран отрицает стремление к ядерному оружию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что не будет считать войну завершенной, пока обогащенный уран не будет вывезен из Ирана, Тегеран не прекратит поддержку прокси-группировок, а его потенциал баллистических ракет не будет ликвидирован.

Директива Верховного лидера и консенсус внутри руководства заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну, — сказал один из двух иранских источников, общавшихся на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса.

По словам источников, высшие иранские чиновники считают, что вывоз материала за границу сделает страну более уязвимой к будущим ударам со стороны США и Израиля.

Хаменеи имеет решающее слово в важнейших государственных делах.

На просьбу прокомментировать этот материал помощница пресс-секретаря Белого дома Оливия Вейлс заявила:

— Президент Трамп четко обозначил красные линии Соединенных Штатов и заключит только такую сделку, которая ставит американский народ на первое место.

Министерство иностранных дел Ирана не ответило на запрос о комментарии.

Руководство Ирана не доверяет США

В войне, начавшейся после американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля, сейчас действует хрупкое перемирие.

После тех ударов Иран нанес удары по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы, а между Израилем и поддерживаемой Ираном Хезболлой в Ливане разгорелись бои.

Однако большого прорыва в мирных усилиях не произошло: американская морская блокада иранских портов и контроль Тегерана над Ормузским проливом — ключевым маршрутом поставок нефти в мире — осложняют переговоры при посредничестве Пакистана.

Два высокопоставленных иранских источника сообщили, что в Иране существует глубокое подозрение: пауза в боевых действиях является тактическим обманом Вашингтона, призванным создать ощущение безопасности перед возобновлением авиаударов.

Главный иранский переговорщик по вопросам мира Мохаммад Бакер Калибаф в среду заявил, что “очевидные и скрытые действия врага” свидетельствуют о подготовке американцами новых атак.

Трамп в среду сказал, что США готовы продолжить удары по Тегерану, если Иран не согласится на мирное соглашение, но намекнул, что Вашингтон может подождать несколько дней, чтобы “получить правильные ответы”.

По словам источников, стороны начали сокращать некоторые разногласия, однако более глубокие противоречия сохраняются — в частности относительно ядерной программы Тегерана, судьбы запасов обогащенного урана и требования Тегерана о признании его права на обогащение.

Иранские чиновники неоднократно заявляли, что приоритетом Тегерана является достижение постоянного прекращения огня и надежных гарантий того, что США и Израиль не будут наносить новые удары.

Только после таких гарантий, по их словам, Иран будет готов к детальным переговорам по своей ядерной программе.

