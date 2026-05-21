Помощь Украине в рамках НАТО распределяется неравномерно — часть из 32 государств-членов тратит недостаточно ресурсов на её поддержку.

Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте во время визита в Швейцарию.

Генсек ответил на вопрос журналиста относительно инициативы, предусматривающей расходы каждой страной НАТО 0,25% ВВП на поддержку Украины.

По его словам, существует ограниченный круг государств, которые “превышают свои возможности” в помощи Украине.

Среди них — Швеция, Канада, Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия и другие страны Северной Европы и Балтии. В то же время значительная часть союзников делает меньший вклад.

Рютте напомнил, что он предлагал ориентир около 0,25% ВВП для поддержки Украины.

Он признал, что эта инициатива вряд ли получит единогласную поддержку в НАТО, хотя уже стала предметом дискуссий среди союзников.

— Если мы все говорим, что Украина должна оставаться сильной в этой борьбе и приближать мир, тогда все должны делать свой вклад, – отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что союзникам не следует поддаваться российским нарративам.

Вместо этого необходимо и дальше максимально поддерживать Украину, направляя помощь на усиление её обороноспособности.

Министры иностранных дел стран НАТО в четверг, 21 мая, собираются на двухдневную встречу в шведском Хельсингборге, чтобы подготовить саммит Альянса в начале июля в Анкаре.

На переговорах речь будет идти и о дальнейших путях поддержки Украины в противодействии российской агрессии со стороны Украины и России.

Ранее Рютте заявлял, что одним из ключевых приоритетов саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля станет дальнейшая поддержка Украины.

