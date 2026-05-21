Вышиванка остается одним из главных культурных символов украинцев — 67% опрошенных заявили, что она есть в их гардеробе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования относительно украинской национальной и гражданской идентичности, проведенного Rating Group совместно с Министерством молодежи и спорта Украины.

— Чаще всего о наличии вышиванки говорили жители западных областей, женщины, а также молодежь в возрасте 14–19 лет, — отмечают исследователи.

Среди респондентов, у которых есть вышиванка, почти четверть украинцев (24%) носят ее часто, еще 46% надевают время от времени.

При этом около трети опрошенных сообщили, что надевают вышиванку редко.

Также участников исследования попросили назвать праздники, которые они стали больше чтить после начала полномасштабного вторжения России.

В топ-5 таких дат вошел День вышиванки — его упомянули 17% респондентов.

Исследование было проведено в сентябре 2025 года совместно с Министерством молодежи и спорта Украины. В нем приняли участие 2 500 респондентов.

Напомним, ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. В этом году праздник пришелся на 21 мая.

Министр культуры Татьяна Бережная подписала и передала в Министерство иностранных дел номинационное досье Вышиванка в Украине: социально-культурная традиция.

МИД Украины и Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО уже подали досье на рассмотрение Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

Украина предлагает включить вышиванку в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

