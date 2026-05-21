Есть у 67% украинцев: социологи выяснили, сколько людей носят вышиванки
- У 67 % украинцев есть вышиванка в гардеробе, чаще ее предпочитают жители западной части страны, женщины и молодежь в возрасте 14–19 лет.
- 24 % владельцев вышиванок носят их часто, еще 46 % — время от времени.
Вышиванка остается одним из главных культурных символов украинцев — 67% опрошенных заявили, что она есть в их гардеробе.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования относительно украинской национальной и гражданской идентичности, проведенного Rating Group совместно с Министерством молодежи и спорта Украины.
— Чаще всего о наличии вышиванки говорили жители западных областей, женщины, а также молодежь в возрасте 14–19 лет, — отмечают исследователи.
Среди респондентов, у которых есть вышиванка, почти четверть украинцев (24%) носят ее часто, еще 46% надевают время от времени.
При этом около трети опрошенных сообщили, что надевают вышиванку редко.
Также участников исследования попросили назвать праздники, которые они стали больше чтить после начала полномасштабного вторжения России.
В топ-5 таких дат вошел День вышиванки — его упомянули 17% респондентов.
Исследование было проведено в сентябре 2025 года совместно с Министерством молодежи и спорта Украины. В нем приняли участие 2 500 респондентов.
Напомним, ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. В этом году праздник пришелся на 21 мая.
Министр культуры Татьяна Бережная подписала и передала в Министерство иностранных дел номинационное досье Вышиванка в Украине: социально-культурная традиция.
МИД Украины и Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО уже подали досье на рассмотрение Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.
Украина предлагает включить вышиванку в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.