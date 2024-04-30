Кількість жертв ракетного удару по Одесі 29 квітня зросла до п’яти – у лікарні помер чоловік 1960 року народження.

Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА.

Вибухи в Одесі 29 квітня

За його словами, у лікарнях Одеси перебувають 23 постраждалих. У важкому стані вісім людей, з них чотири – у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

Наші лікарі намагаються робити все можливе, зауважив Олег Кіпер.

А ще сьогодні в Одесі та області оголошено день жалоби за загиблими.

Пуски балістичних ракет по Одесі

Вибухи в Одесі стали результатом запуску Росією балістичних ракет, по всьому регіону було оголошено повітряну тривогу.

За попередніми даними, ракету збила українська ППО.

Внаслідок атаки у місті сталася пожежа, загорілося 600 кв. м приватного маєтку президента Національного університету Одеська юридична академія Сергія Ківалова біля моря.

Сам скандальний екснардеп також постраждав і був госпіталізований.

Вибухи в Одесі – жертви та постраждалі

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про 32 постраждалих внаслідок ракетної атаки, із них 25 людей були госпіталізовані, зокрема двоє дітей та вагітна жінка. Дівчинка, якій ще не виповнилося пʼяти років, у вкрай важкому стані.

Спочатку було відомо про двох загиблих, однак ця кількість зросла. Внаслідок пожежі в будинку Ківалова теж загинула людина.

Усього від ракетного обстрілу РФ загинуло четверо осіб: три жінки й один чоловік.

Також відомо, що від удару загинув собака, якого в момент обстрілу вигулювала жителька Одеси.

Є пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби.

Актуальна мапа тривог 29 квітня

Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова

