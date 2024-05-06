Взрывы в Сумах 6 мая: в ГВА сообщили, когда всем людям вернут свет

Во время взрывов в Сумах 6 мая был поврежден высоковольтный объект Укрэнерго.

Обновлено в 10:17. Об этом утром после обстрела сообщили в национальной энергетической компании.

По предварительной информации от руководителя городской военной администрации Алексея Дрозденко, уже к вечеру 6 мая все потребители в Сумах должны быть со светом.

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Взрывы в Сумах 6 мая: что известно

Многочисленные взрывы в Сумах 6 мая гремели во время дроновой атаки РФ.

Всего на энергообъекты области российские оккупанты направили 13 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Мобильные огневые группы Сил обороны 12 из них ликвидированы.

Однако, несмотря на это, без электроэнергии остались населенные пункты в Сумском, Роменском и Ахтырском районах.

В частности, сообщения об отсутствии света поступали из самих Сум, а также из Лебедина, Белополья и Ахтырки.

Одновременно с этим в Сумах отчасти исчезло водоснабжение.

Экстренно созванная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила возобновить работу объектов критической инфраструктуры благодаря привлечению аварийных источников питания.

Уже через несколько часов после обстрела энергетикам удалось возобновить электроснабжение в пострадавших районах, а также частично в Сумах.

Ремонтные бригады Укрэнерго работают над поэтапным восстановлением энергоснабжения потребителей.

До утра водозаборы областного центра, кроме Пришибского, восстановление которого продолжается, работают в обычном режиме.

Из-за проблем с электроснабжением утром на линии в Сумах вышли только троллейбусы с автономным ходом.

Согласно данным Оперативного командования Север, во время дроновой атаки РФ получил ранение гражданский человек.

В данный момент специалисты дообследуют территории, чтобы выяснить масштабы разрушений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 803-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Алексей Дрозденко, Сумская ОВА, Укрэнерго, Николай Олещук, ОК Север

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