Утром 27 августа в ряде населенных пунктов Киевской области в результате вражеской атаки зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха.

Качество воздуха в Киевской области 26 августа

Как сообщила Киевская областная военная администрация, по результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, в городе Борисполь зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, которая образуется в результате пожаров.

Кроме того, из-за мелкодисперсной пыли временно ухудшилось качество атмосферного воздуха в городах Иванков, Белая Церковь, Васильков, Обухов и Бровары.

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Это может привести к дискомфорту при дыхании у пожилых людей, людей, чувствительных к раздражениям, и детей.

До улучшения ситуации специалисты советуют:

держать окна закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя использовать его в максимальном режиме.

В других населенных пунктах Киевской области, где производится мониторинг состояния атмосферного воздуха, показатели допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе в норме.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.

Напомним, что по состоянию на 27 августа мониторинг атмосферного воздуха проводится в 16 пунктах наблюдения в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Васильков, Ирпень, Вишневое, поселках Иванков и Большая Дымерка и в селе Подгорцы Обуховского района.

Мероприятия по мониторингу состояния атмосферного воздуха продолжаются круглосуточно в автоматическом режиме при бесперебойном электропитании оборудования.

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