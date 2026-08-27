В Борисполе и не только: в Киевской области ухудшилось качество воздуха после обстрела РФ
- Утром 27 августа в ряде населенных пунктов Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха после вражеской атаки.
- В КОВА рассказали, где повышен уровень загрязнения диоксидом углерода и мелкодисперсной пылью, а в каких населенных пунктах наблюдается ухудшение из-за пыли от пожаров.
- Жителям советуют закрыть окна, меньше находиться на улице, пить достаточно воды и по возможности использовать воздухоочиститель.
Утром 27 августа в ряде населенных пунктов Киевской области в результате вражеской атаки зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха.
Качество воздуха в Киевской области 26 августа
Как сообщила Киевская областная военная администрация, по результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, в городе Борисполь зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, которая образуется в результате пожаров.
Кроме того, из-за мелкодисперсной пыли временно ухудшилось качество атмосферного воздуха в городах Иванков, Белая Церковь, Васильков, Обухов и Бровары.
Это может привести к дискомфорту при дыхании у пожилых людей, людей, чувствительных к раздражениям, и детей.
До улучшения ситуации специалисты советуют:
- держать окна закрытыми;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- при наличии воздухоочистителя использовать его в максимальном режиме.
В других населенных пунктах Киевской области, где производится мониторинг состояния атмосферного воздуха, показатели допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе в норме.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.
Напомним, что по состоянию на 27 августа мониторинг атмосферного воздуха проводится в 16 пунктах наблюдения в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Васильков, Ирпень, Вишневое, поселках Иванков и Большая Дымерка и в селе Подгорцы Обуховского района.
Мероприятия по мониторингу состояния атмосферного воздуха продолжаются круглосуточно в автоматическом режиме при бесперебойном электропитании оборудования.