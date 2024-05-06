Обстрел Сумщины дронами 6 мая: уничтожены 12 из 13 Шахедов

При обстреле Сумской области дронами 6 мая российские войска применили 13 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Об этом в утренней сводке сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Обстрел Сумской области дронами сегодня

Обстрел Сумской области дронами сегодня происходил из Курской области РФ.

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Оттуда российские оккупанты выпустили 13 Шахедов.

В ходе боевой работы мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили на территории области 12 БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 803-е сутки.

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