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Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел Сумщины дронами 6 мая: уничтожены 12 из 13 Шахедов

Обстрел Сумской области дронами Шахед 6 мая 2024 года: последствия взрывов
Фото: Генштаб ВСУ

При обстреле Сумской области дронами 6 мая российские войска применили 13 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Об этом в утренней сводке сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Обстрел Сумской области дронами сегодня

Обстрел Сумской области дронами сегодня происходил из Курской области РФ.

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Оттуда российские оккупанты выпустили 13 Шахедов.

В ходе боевой работы мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили на территории области 12 БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 803-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

атака дронами
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