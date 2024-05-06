Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстрел Сумщины дронами 6 мая: уничтожены 12 из 13 Шахедов
При обстреле Сумской области дронами 6 мая российские войска применили 13 ударных беспилотников Shahed-136/131.
Об этом в утренней сводке сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
Обстрел Сумской области дронами сегодня
Обстрел Сумской области дронами сегодня происходил из Курской области РФ.
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Оттуда российские оккупанты выпустили 13 Шахедов.
В ходе боевой работы мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили на территории области 12 БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 803-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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