Распространяли фейки и славили Путина: СБУ задержала пророссийских агитаторов
Служба безопасности Украины провела очередную операцию и задержала пятерых интернет-агитаторов, распространявших пророссийскую пропаганду на территории Киевщины и Прикарпатья.
Злоумышленники открыто поддерживали агрессию РФ против Украины и оправдывали военные преступления оккупантов.
Что известно о задержанных
Среди задержанных – 58-летний бывший функционер запрещенной партии Наши экснардепа Евгения Мураева.
Согласно материалам следствия, этот мужчина администрировал Facebook-группу, где регулярно распространял фейки о Вооруженных силах Украины и ситуации на фронте, а также публично восхвалял Путина.
Аудитория ресурса достигала 27 тысяч пользователей.
Еще один задержанный — сотрудник завода в Киевской области, который в разговорах с коллегами прославлял российских оккупантов.
В Киеве разоблачили вражескую агитаторшу, которая в запрещенной соцсети Вконтакте активно поддерживала оккупационные войска России.
На Прикарпатье задержали жительницу поселка Богородчаны, которая в сети Одноклассники героизировала захватчиков и одобряла временную оккупацию восточных регионов Украины.
Еще один фигурант – водитель торговой компании, который во время рабочих поездок провоцировал коллег разговорами в поддержку кремлевских преступлений.
Наказание для предателей
Проведенные судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности этих лиц. Всем им сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве задержан еще один российский шпион, который планировал серию терактов в центре столицы.
Им оказался 47-летний гражданин России, работавший звукорежиссером на известной украинской радиостанции и параллельно выполнявший задачи российской спецслужбы.