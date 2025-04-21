Распространяли фейки и славили Путина: СБУ задержала пророссийских агитаторов

Служба безопасности Украины провела очередную операцию и задержала пятерых интернет-агитаторов, распространявших пророссийскую пропаганду на территории Киевщины и Прикарпатья.

Злоумышленники открыто поддерживали агрессию РФ против Украины и оправдывали военные преступления оккупантов.

Что известно о задержанных

Среди задержанных – 58-летний бывший функционер запрещенной партии Наши экснардепа Евгения Мураева.

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Согласно материалам следствия, этот мужчина администрировал Facebook-группу, где регулярно распространял фейки о Вооруженных силах Украины и ситуации на фронте, а также публично восхвалял Путина.

Аудитория ресурса достигала 27 тысяч пользователей.

Еще один задержанный — сотрудник завода в Киевской области, который в разговорах с коллегами прославлял российских оккупантов.

В Киеве разоблачили вражескую агитаторшу, которая в запрещенной соцсети Вконтакте активно поддерживала оккупационные войска России.

На Прикарпатье задержали жительницу поселка Богородчаны, которая в сети Одноклассники героизировала захватчиков и одобряла временную оккупацию восточных регионов Украины.

Еще один фигурант – водитель торговой компании, который во время рабочих поездок провоцировал коллег разговорами в поддержку кремлевских преступлений.

Наказание для предателей

Проведенные судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности этих лиц. Всем им сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержан еще один российский шпион, который планировал серию терактов в центре столицы.

Им оказался 47-летний гражданин России, работавший звукорежиссером на известной украинской радиостанции и параллельно выполнявший задачи российской спецслужбы.

Источник : СБУ

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