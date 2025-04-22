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Валентина Летяк, редактор ленты

КАБы повредили 55 домов, ранены четыре человека: последствия обстрела Купянска

Обстріл Куп’янська КАБами

Российская авиация 22 апреля около 10:00 обстреляла Купянск Харьковской области, сбросив четыре управляемые авиабомбы. Разрушены или повреждены более полусотни частных домов, есть раненые.

Обстрел Купянска КАБами: последствия

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по частному сектору Купянска четырьмя управляемыми авиационными бомбами разрушено или повреждено 55 домов.

По его данным, ранения получили четыре человека.

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Спасатели оперативно ликвидировали три очага пожаров.

В частности, из-за попадания загорелись три хозяйственные частные постройки на общей площади более 100 кв. м.

Еще 14 частных домов и несколько надворных построек подверглись разрушениям.

К ликвидации последствий обстрела Купянска привлекались 11 спасателей, три единицы техники, а также медицинский расчет ГСЧС.

Обстріл Куп’янська КАБами
Фото: ДСНС
Обстріл Куп’янська КАБами
Фото: ДСГС
Обстріл Куп’янська КАБами
Фото: ДСНС
Обстріл Куп’янська КАБами
Обстріл Куп’янська КАБами
Обстріл Куп’янська КАБами

Также утром 22 апреля российские оккупанты обстреляли управляемыми авиабомбпми село Гороховатка, что в Изюмском районе Харьковской области. Здесь ранены два человека, повреждены более 10 домовладений, три магазина и отделение почты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Олег Синєгубов, ДСНС

авіація РФ, Война в Украине, Куп'янськ, обстріл, Російська агресія, Харьковская область
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