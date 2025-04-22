Ночью силы ПВО сбили над Украиной 38 вражеских дронов, еще 16 не достигли целей

В ночь на 22 апреля российские войска запустили по Украине 54 ударных дрона и беспилотника-имитатора других типов. Атаковал враг из Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что в Крыму.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов 22 апреля 2025 года

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 09:00 22 апреля подтверждено сбивание 38 дронов Shahed и беспилотников других типов на Востоке, Севере, Юге и в Центре Украины. Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны, без негативных последствий.

В результате атаки дронов есть повреждения в Одесской и Киевской областях. Так, в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, автомобили. Известно о трех пострадавших. В Киевской области в Бучанском районе вражеские беспилотники повредили шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражные помещения.

В 08:00 началась новая волна российской атаки — группы вражеских ударных дронов заходят с севера через Сумскую область.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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