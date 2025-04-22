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Валентина Летяк, редактор ленты

Обстрел Харьковщины 22 апреля: РФ сбросила КАБы на сельские дома, есть раненые

Обстріл Харківщини 22 квітня
Фото: ГСЧС

Накануне вечером и утром 22 апреля российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, нанеся ряд авиаударов по прифронтовому селу Гороховатка Боровской общины, что в Изюмском районе.

Об этом сообщили в ГСЧС и областной прокуратуре.

Обстрел Харьковской области 22 апреля: последствия авиаудара

Около 04:40 российская авиация сбросила несколько КАБов на частные жилые дома в Гороховатке. Ранения получили 55-летний мужчина и 47-летняя женщина. Обоим оказали первую медицинскую помощь.

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Произошло возгорание на территории пяти частных домовладений. Загорелись также хозяйственные постройки и гараж на общей площади 400 кв. м.

В целом в результате обстрела повреждено более 10 домовладений, а также три магазина и отделение почты.

От ГСЧС к ликвидации последствий авиаудара привлекались 14 спасателей и четыре единицы техники.

Изюмская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ). Сейчас прокуроры и следователи полиции документируют последствия военных преступлений, совершенных российскими военными.

Обстріл Харківщини 22 квітня
Фото: ДСНС
Обстріл Харківщини 22 квітня
Фото: ДСНС
Обстріл Харківщини 22 квітня
Фото: ДСНС
Обстріл Харківщини 22 квітня
Обстріл Харківщини 22 квітня
Обстріл Харківщини 22 квітня

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ГСЧС
Изюм, Война в Украине, Взрыв, обстріл, Російська агресія, Харьковская область
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