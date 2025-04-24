В Киеве на Крещатике погиб пассажир, который попал под поезд в метро
В Киеве уже открыты на вход для пассажиров станции метро Университет, Театральная и Крещатик на красной ветке. Пассажир, который попал под поезд на Крещатике, погиб.
Гибель пассажира на станции метро Крещатик в Киеве
Как сообщает Киевская городская государственная администрация, на станции Крещатик пассажир попал под поезд. Он погиб, а все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.
В Киевском метрополитене были временно закрыты для пассажиров пересадочные узлы: Крещатик — Майдан Независимости, Театральная — Золотые ворота.
Однако сейчас движение поездов на станциях метро Университет, Театральная и Крещатик в Киеве восстановлено в обычном режиме.
В то же время пересадочный узел Крещатик — Майдан Независимости и Театральная — Золотые ворота возобновили свою работу. Метрополитен работает по расписанию.
Как отметили в КГГА, пассажир погиб. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.