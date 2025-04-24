Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Срочно
Массированная атака на Киев: погибших уже 12, пострадавших — 90
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Киеве на Крещатике погиб пассажир, который попал под поезд в метро

метро Київ
Фото: УНИАН

В Киеве уже открыты на вход для пассажиров станции метро Университет, Театральная и Крещатик на красной ветке. Пассажир, который попал под поезд на Крещатике, погиб.

Гибель пассажира на станции метро Крещатик в Киеве

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, на станции Крещатик пассажир попал под поезд. Он погиб, а все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

В Киевском метрополитене были временно закрыты для пассажиров пересадочные узлы: Крещатик — Майдан Независимости, Театральная — Золотые ворота.

Сейчас смотрят

Однако сейчас движение поездов на станциях метро Университет, Театральная и Крещатик в Киеве восстановлено в обычном режиме.

В то же время пересадочный узел Крещатик — Майдан Независимости и Театральная — Золотые ворота возобновили свою работу. Метрополитен работает по расписанию.

Как отметили в КГГА, пассажир погиб. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Читайте также
В Киеве в результате атаки уже в пятый раз повреждена станция метро Лукьяновская
Лук′янівська

Источник: КГГА
Київ, Киевский метрополитен, метро Україна, Хрещатик
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь