У Києві на Хрещатику загинув пасажир, який потрапив під потяг у метро
У Києві вже відчинені на вхід для пасажирів станції метро Університет, Театральна та Хрещатик на червоній гілці. Пасажир, який потрапив під потяг на Хрещатику, загинув.
Загибель пасажира на станції метро Хрещатик у Києві
Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, на станції Хрещатик пасажир потрапив під потяг. Він загинув, а всі обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи.
У Київському метрополітені були тимчасово зачинені для пасажирів пересадні вузли: Хрещатик – Майдан Незалежності, Театральна – Золоті ворота.
Однак зараз рух потягів на станціях метро Університет, Театральна та Хрещатик у Києві відновлено у звичайному режимі.
Водночас пересадний вузол Хрещатик – Майдан Незалежності та Театральна – Золоті ворота відновили свою роботу. Метрополітен працює за розкладом.
Як зазначили у КМДА, пасажир загинув. Зараз правоохоронні органи встановлюють всі обставини трагедії.