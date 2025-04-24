У Києві на Хрещатику загинув пасажир, який потрапив під потяг у метро

У Києві вже відчинені на вхід для пасажирів станції метро Університет, Театральна та Хрещатик на червоній гілці. Пасажир, який потрапив під потяг на Хрещатику, загинув.

Загибель пасажира на станції метро Хрещатик у Києві

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, на станції Хрещатик пасажир потрапив під потяг. Він загинув, а всі обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи.

У Київському метрополітені були тимчасово зачинені для пасажирів пересадні вузли: Хрещатик – Майдан Незалежності, Театральна – Золоті ворота.

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Однак зараз рух потягів на станціях метро Університет, Театральна та Хрещатик у Києві відновлено у звичайному режимі.

Водночас пересадний вузол Хрещатик – Майдан Незалежності та Театральна – Золоті ворота відновили свою роботу. Метрополітен працює за розкладом.

Як зазначили у КМДА, пасажир загинув. Зараз правоохоронні органи встановлюють всі обставини трагедії.

Джерело : КМДА

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