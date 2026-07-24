Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп изменил свое отношение к позиции Киева и осознал, что именно Россия не стремится к завершению войны.

Зеленский об изменении позиции Трампа по войне в Украине

Зеленский в интервью американскому блогеру Лори Лумер рассказал, что во время общения с Трампом ему удалось донести, что Украина действительно заинтересована в установлении мира, в то время как российский диктатор Владимир Путин продолжает блокировать прекращение боевых действий.

— Президент (США, — Ред.) понял, кто действительно не хочет останавливать войну. Даже по другому. Он понял, что мы хотим остановить Путина, понял, что мы действительно хотим мира. Потому что раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливаться, – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что, по его мнению, американский президент стал больше доверять украинской стороне.

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В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к победе. Однако в случае появления в ближайшее время возможности добиться справедливого прекращения боевых действий ею необходимо воспользоваться, ведь это поможет сохранить жизни украинцев.

— Если завтра удастся достичь перемирия, это будет лучше, чем воевать еще 10-20 лет ради победы и терять наших людей, — добавил он.

В то же время Зеленский также отметил, что Россия не понимает, что украинцы защищают свои дома, Путин хочет снова восстановить СССР в его бывших границах.

Он также подчеркнул, что Украина всегда стремится, чтобы “американцы приезжали сюда и своими глазами видели, что делает РФ”.

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