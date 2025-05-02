Хищение на $650 млн: в Монако задержали сына экс-президента Мотор Сечи Богуслаева

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора и при содействии правоохранительных органов Франции и Княжества Монако разоблачила масштабную коррупционную схему, связанную с АО Мотор Сич.

Правоохранители разоблачили масштабную схему, связанную с Мотор Сичью

По данным следствия, фигуранты незаконно завладели контрольным пакетом акций стратегического предприятия, который впоследствии был реализован за 650 миллионов долларов США.

В результате международной операции в Монако задержан сын бывшего руководителя Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева — Александр Богуслаев, которого подозревают в совместном с отцом хищении активов компании.

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Следствие установило, что к началу полномасштабного вторжения РФ он способствовал присвоению акций предприятия и последующей их продаже.

Среди действий, разрешивших провернуть схему, была инициация искусственного занижения стоимости акций путем инвентаризации, после чего 65% бумаг были выкуплены по заниженной цене.

В дальнейшем значительная часть этих активов была передана под контроль шести оффшорных компаний, подконтрольных сыну экс-президента Мотор Сичи.

В целях легализации активов их реализовали иностранным компаниям, а полученные средства потратили на покупку элитного жилья в Европе. В рамках расследования прошли обыски на вилле в Монако, где жил подозреваемый, а также в квартирах связанных лиц в Запорожье.

Сыну бывшего руководителя предприятия объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины (отмывание имущества, полученного преступным путем, организованной группой в особо крупном размере).

Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, новое подозрение объявлено и самому экс-президенту Мотор Сичи, который уже находится под стражей по обвинениям в сотрудничестве с государством-агрессором.

Преступления экс-руководителя дополнительно квалифицированы по статьям:

ч. 5 ст. 191 УК — присвоение имущества в особо крупных размерах должностным лицом в составе организованной группы;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК — организация легализации имущества, полученного преступным путем, в больших объемах.

Напомним, украинское предприятие Мотор Сич под руководством Вячеслава Богуслаева годами сотрудничало с иранскими компаниями, которые были под санкциями Запада и мира, а также работало на военно-промышленный комплекс Ирана.

Источник : СБУ

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