ТРЦ Dream в Киеве поврежден из-за атаки дронами: что известно

В результате дроновой атаки на Киев в ночь на 4 мая поврежден торгово-развлекательный центр Dream (бывший Dream Town), расположенный в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщил председатель Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик.

Поврежден Дрим Таун в Киеве

По словам чиновника, беспилотники также задели несколько жилых домов.

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В районе выбило стекла, среди поврежденных объектов — супермаркет Эко-маркет.

Один из магазинов комплекса, Dream berry, временно прекратил работу.

— Dream berry не будет работать, идут работы, — отметил в Facebook совладелец ТРЦ Гарик Корогодский.

ТРЦ Дрим Таун принадлежит бизнесмену Гарику Корогодскому. Согласно данным YouControl и Государственного реестра вещных прав, ему принадлежит около 74% компании Вита Веритас, которая выступает формальным владельцем объекта.

В 2022 году из состава бенефициаров компании официально вышел его бывший партнер Александр Меламуд.

Комплекс начал работу в 2009 году, вторая очередь открылась в 2011-м. Общая площадь составляет 160 000 кв. м. Общая площадь составляет 160 000 кв. м.

В 2019 году стартовало масштабное обновление, в результате которого ТРЦ получил новое название — Dream, а также новую концепцию.

Инвестиции в трансформацию составили $12 млн: часть торговых площадей расширили почти на 20%, в то же время площадь развлекательного сегмента сократилась на 22%. В рамках обновления также прекратил работу аквапарк.

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