ТРЦ Dream у Києві пошкоджено через атаку дронами: що відомо

Внаслідок дронової атаки на Київ у ніч на 4 травня пошкоджено торгівельно-розважальний центр Dream (колишній Dream Town), розташований в Оболонському районі Києва.

Про це повідомив голова Оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик.

Пошкоджено Дрім Таун у Києві

За словами посадовця, безпілотники також зачепили кілька житлових будинків.

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У районі вибило шибки, серед пошкоджених об’єктів – супермаркет Екомаркет.

Одна з будівель комплексу, Dream berry, тимчасово припинила роботу.

– Dream berry не працюватиме, тривають роботи, – зазначив у Facebook співвласник ТРЦ Гарік Корогодський.

Згодом він уточнив, що 80% магазинів Dream berry все ж відчинилися.

ТРЦ Дрім Таун належить бізнесмену Гаріку Корогодському. Згідно з даними YouControl та Державного реєстру речових прав, йому належить близько 74% компанії Віта Верітас, яка виступає формальним власником об’єкта.

У 2022 році зі складу бенефіціарів компанії офіційно вийшов його колишній партнер Олександр Меламуд.

Комплекс розпочав роботу у 2009 році, друга черга відкрилася у 2011-му. Загальна площа становить 160 000 кв. м.

У 2019 році стартувало масштабне оновлення, в результаті якого ТРЦ дістав нову назву – Dream, а також нову концепцію.

Джерело : Forbes

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