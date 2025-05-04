ТРЦ Dream у Києві пошкоджено через атаку дронами: що відомо
Внаслідок дронової атаки на Київ у ніч на 4 травня пошкоджено торгівельно-розважальний центр Dream (колишній Dream Town), розташований в Оболонському районі Києва.
Про це повідомив голова Оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик.
Пошкоджено Дрім Таун у Києві
За словами посадовця, безпілотники також зачепили кілька житлових будинків.
У районі вибило шибки, серед пошкоджених об’єктів – супермаркет Екомаркет.
Одна з будівель комплексу, Dream berry, тимчасово припинила роботу.
– Dream berry не працюватиме, тривають роботи, – зазначив у Facebook співвласник ТРЦ Гарік Корогодський.
Згодом він уточнив, що 80% магазинів Dream berry все ж відчинилися.
ТРЦ Дрім Таун належить бізнесмену Гаріку Корогодському. Згідно з даними YouControl та Державного реєстру речових прав, йому належить близько 74% компанії Віта Верітас, яка виступає формальним власником об’єкта.
У 2022 році зі складу бенефіціарів компанії офіційно вийшов його колишній партнер Олександр Меламуд.
Комплекс розпочав роботу у 2009 році, друга черга відкрилася у 2011-му. Загальна площа становить 160 000 кв. м.
У 2019 році стартувало масштабне оновлення, в результаті якого ТРЦ дістав нову назву – Dream, а також нову концепцію.