Залог 18 млн: экс-заместителя руководителя ОП Смирнова отправили под стражу

Бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 18 млн грн.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент Суспільного.

Мера пресечения для Смирнова

Смирнову инкриминируют легализацию незаконно полученных средств и получение взятки в особо крупном размере.

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Согласно информации, обнародованной Национальным антикоррупционным бюро, подозреваемый, занимавший должность в ОПУ в 2019–2024 годах, уже привлекается к ответственности по делу о незаконном обогащении на сумму 15,7 млн ​​грн.

В чем обвиняют Смирнова

По данным следствия, в 2019–2021 годах Смирнов получил большие суммы наличных денег незаконного происхождения, которые пытался легализовать, в частности из-за строительства частной недвижимости общей площадью более 300 кв. м в рекреационной зоне в Одесской области.

– Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, владевшего землей на берегу моря, и передал для строительства объектов почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо, — сообщили в НАБУ.

Кроме того, в 2022 году, как установили детективы, бизнесмен, владелец строительной компании, предложил чиновнику взятку в виде строительных работ и услуг на сумму 100 тысяч долларов США.

В обмен просил оказать содействие в отмене результатов одного из тендеров Антимонопольным комитетом Украины и обеспечение победы своей компании в новом конкурсе.

– Топ должностное лицо приняло предложение, использовал служебное положение и выполнило взятые на себя обязательства. АМКУ же впоследствии принял “нужное” решение, говорится в сообщении НАБУ.

Сообщения о подозрении получили:

бывший заместитель председателя ОПУ (2019-2024 гг.) — по статьям ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 УК Украины;

владелец строительной компании — по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

В НАБУ также отметили, что досудебное расследование продолжается, а следователи устанавливают другие возможные соучастники правонарушений.

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