Застава 18 млн: ексзаступника керівника ОП Смирнова відправили під варту

Колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 18 млн грн.

Про це з зали суду повідомляє кореспондент Суспільного.

Запобіжний захід для Смирнова

Смирнову інкримінують легалізацію незаконно здобутих коштів і отримання хабаря в особливо великому розмірі.

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Згідно з інформацією, оприлюдненою Національним антикорупційним бюро, підозрюваний, який обіймав посаду в ОПУ у 2019–2024 роках, уже притягується до відповідальності у справі щодо незаконного збагачення на суму 15,7 млн грн.

У чому звинувачують Смирнова

За даними слідства, у 2019–2021 роках Смирнов отримав великі суми готівки незаконного походження, які намагався легалізувати, зокрема через будівництво приватної нерухомості загальною площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні на Одещині.

– Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу, – повідомили у НАБУ.

Крім того, у 2022 році, як встановили детективи, бізнесмен, власник будівельної компанії запропонував чиновнику хабар у вигляді будівельних робіт і послуг на суму 100 тисяч доларів США.

В обмін просив сприяння у скасуванні результатів одного з тендерів Антимонопольним комітетом України та забезпечення перемоги своєї компанії у новому конкурсі.

– Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив “потрібне” рішення, — йдеться у повідомленні НАБУ.

Повідомлення про підозру отримали:

колишній заступник голови ОПУ (2019–2024 рр.) — за статтями ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України;

власник будівельної компанії — за ч. 1 ст. 369 КК України.

У НАБУ також зазначили, що досудове розслідування триває, а слідчі встановлюють інших можливих співучасників правопорушень.

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