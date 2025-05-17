Обстріл Сумщини: внаслідок удару РФ по автобусу загинули 9 людей, є поранені

Вранці 17 травня російські окупанти обстріляли Білопілля Сумської області – під удар потрапив рейсовий автобус, що прямував у бік Сум. Загинули 9 людей, є поранені.

Оновлено о 07:43

Обстріл автобуса в Сумській області: що відомо про наслідки

За даними Сумської ОВА, близько 06:17 ворог атакував рейсовий автобус поблизу Білопілля, який рухався у напрямку Сум.

У Нацполіції уточнили, що внаслідок удару загинуло девʼять людей, ще четверо — отримали поранення.

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На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, документують наслідки обстрілу, збирають докази російського терору.

Ворог, ймовірно, завдав удару ударним дроном Ланцет.

У Білопіллі 17, 18 та 19 травня оглошены днями трауру за загиблими, повідомив голова громади Юрій Зарко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 179-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Нацполіція

Фото : Нацполіція

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