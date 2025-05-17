Обстріл Сумщини: внаслідок удару РФ по автобусу загинули 9 людей, є поранені
Вранці 17 травня російські окупанти обстріляли Білопілля Сумської області – під удар потрапив рейсовий автобус, що прямував у бік Сум. Загинули 9 людей, є поранені.
Оновлено о 07:43
Обстріл автобуса в Сумській області: що відомо про наслідки
За даними Сумської ОВА, близько 06:17 ворог атакував рейсовий автобус поблизу Білопілля, який рухався у напрямку Сум.
У Нацполіції уточнили, що внаслідок удару загинуло девʼять людей, ще четверо — отримали поранення.
На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, документують наслідки обстрілу, збирають докази російського терору.
Ворог, ймовірно, завдав удару ударним дроном Ланцет.
У Білопіллі 17, 18 та 19 травня оглошены днями трауру за загиблими, повідомив голова громади Юрій Зарко.
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